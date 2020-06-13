إسبانيول يهزم ألافيس في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

جدد فريق إسبانيول آماله في الابتعاد عن منطقة الهبوط بعدما تغلب على ديبورتيفو ألافيس 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل هدفا إسبانيول بيرناردو إيسبينوسا ووولي في الدقيقتين الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول و47.

وشهدت المباراة طرد فيرناندو باتشيكو لاعب ألافيس في الدقيقة 19.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز العشرين الاخير وتوقف رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.