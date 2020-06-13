"هاجس خط الوسط".. مانشستر يونايتد يقترب من فان دي بيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

يواصل النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سعيه نحو تدعيم خط وسط فريقه، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

ويبدو خط الوسط هاجسًا في رأس المدير الفني النرويجي، حيث دخل الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط فريق أياكس أمستردام دائرة اهتماماته، رغم تواجد العديد من النجوم في المركز ذاته، أبرزهم البرتغالي برونو فيرنانديز والفرنسي بول بوجبا.

كما تابع مانشستر يونايتد في الشهور الأخيرة موقف جاك جريليش صانع لعب فريق أستون فيلا وجيمس ماديسون لاعب خط وسط فريق ليستر سيتي، بالإضافة إلى اهتمامه منذ الصيف الماضي بخدمات الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب خط وسط فريق لاتسيو الإيطالي.

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وتبعًا لصحيفة تايمز البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع فان دي بيك، ويأمل النادي الإنجليزي في حسم الصفقة مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

لكن الصحيفة البريطانية أضافت أن نادي العاصمة الهولندية لا يمانع في رحيل نجمه الشاب خلال فترة الانتقالات المقبلة، لكنه يرغب في بيعه مقابل 49 مليون جنيه إسترليني.

ولم يتحدد موقف بول بوجبا من الاستمرار في مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، بعدما أكدت تقارير عديدة رغبة اللاعب في الرحيل إلى أحد ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.