"خسائر أكبر مما سيتم توفيره".. عضو الأهلي يوضح كـ"راعي للدوري" أزمات عدم استكماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومالك أحد الشركات الراعية للدوري الممتاز، على توضيح بعض الأمور التسويقية وما سيترتب على عدم استكمال الموسم الحالي أو إلغاء أي موسم أخر.

ومن المقرر أن تجتمع الأندية بداية من يوم الثلاثاء مع مسؤولي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة من أجل بحث مصير الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد توقف لـ3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدماطي في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" "الدوري بدء مع خروجه للقنوات الفضائية امثال دريم و مودرن من حوالي ١٣ سنة انة يزيد جدا كقيمة تسويقية وأصبح مع الوقت مغري جدا للشركات المعلنة انها تركز الدعاية عليه".

وتابع "كل ده حصل بشكل متصاعد وزادت الرعاية وحقوق البث لكل الاندية والاتحاد لحين مذبحة بورسعيد في 2012".

وأضاف "المشكلة مكنتش بس في الغاء الموسم لأن ده كان أقل واجب وقتها، انما المشكلة إن حصل الغاء للموسم اللي بعدة واتعمل دوري مجموعتين بعدها وده احدث إنهيار في ثقة الشركات المعلنة إن ممكن يبقى في كورة في مصر، وإنهار سعر الرعاية للشركات في الدوري ، لأن اي راعي لما بيتفق اتفاق طويل المدى بيكون حاطط خطة تسويق أنه حيتشاف في الفترة الفلانية، فمتقدرش كل شوية تقولو لا حلغي".

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وأكمل "لحد ما جت شركة بريزنتيشن في 2014 وخدت ريسك قوي جدا وحطط استثمار جديد و بدأت تبيع للشركات تحت ثقة إن حيبقى في انتظام مستمر بعد كدة، و في أول مطب اللي كان في أول موسم في مذبحة الدفاع الجوي، صممت الشركة الراعية على استكمال الموسم بعد توقف حوالي شهرين للأضرار الاقتصادية اللي ممكن تحصل و قد كان ونجحت التجربة".

وأضاف "ومن يومها شوفنا كشركات راعية سعر وقيمة الكرة بتزيد موسم ورا التاني و المنظومة كلها استفادت بشكل كبير، و اصبح الدوري مجال اعلان اساسي لمعظم الشركات بعد ما انطفئ بريق برامج التوك شو، لدرجة وجود اكثر من ١٥ راعي للدوري هذا الموسم علي قنوات اون".

واستمر "وده بقى يودينا للي بيحصل دلوقتي، الغاء الدوري وارد و منطقي وممكن يعدي تسويقيا بضرر قليل لو هناك ضمان ١٠٠٪؜ أن اي دوري جديد حيكمل، ولكن في ظل التاكد من وجود موجة تانية من الكورونا في الشتاء، والله اعلم ممكن تبقى اقوى من الحالية ويكون هناك اضطرار لالغاء الدوري الجديد".

وواصل "هنا حيحصل انهيار لكل القيمة التسويقية للدوري اللي اتبنت بصعوبة على مدار السنين اللي فاتت، و الشركات المُعلنة اللي من ضمنهم شركتي مش حتقدر تعتمد علي الكورة زي الاول لعدم الاستقرار، بعد ما كانت وسيلة مريحة لينا للوصول للمستهلك، دة غير تأثير الكورونا على ميزانيات الدعاية للشركات اللي لوحده متوقع يعمل تأثير".

وتابع "الوضع حاليا صعب والاندية جايز عندها حق انها عايزة توفر بقية عقود لاعبين والمشكلة مع الشركة الراعية مخلياها برة المعادلة شوية غير اللي حصل في ٢٠١٥، لكن الواحد من الامانة لازم يتكلم ان الكل لازم يبص لما هو ابعد".

واختتم "اي الغاء اخر سيعني خسائر وانهيار في حقوق البث والرعاية بأضعاف ما سيتم توفيره بعدم لعب المتبقي من هذا الدوري، كل الدوريات التي تم استكمالها فكرت بنفس المبدأ بعيدا عن الانتماءات او مين حيكسب او يهبط، احنا وصلنا كلنا كمعلنين واندية واتحاد لمعادلة مربحة اتمني الحفاظ عليها".