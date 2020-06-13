الخليج 365 يكشف متى يحسم "كاف" مصير الأبطال والكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:
شهدت الأيام القليلة الماضية عقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اجتماعًا هامًا وذلك لمناقشة الأفكار الخاصة بمصير البطولات وبصفة خاصة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يتم رفع ما اسفر عنه اجتماع اللجنة إلى المكتب التنفيذي الذي سيناقش هذه التوصيات ثم يتخذ القرارات اللازمة.
وقال مصدر في المكتب التنفيذي للكاف من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم السبت: "الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لم يتحدد بعد، لكن أعتقد أنه سيكون هناك موعد استثنائي من أجل مناقشة ما أسفر عنه اجتماع لجنة المسابقات، لم يصلني أي إخطار بعد بموعد الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي."
مصدر أخر في الكاف قال لمصراوي:"بالفعل لم يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لكنه قد يكون الشهر المقبل."
ووفقًا لتقارير إعلامية فإن لجنة المسابقات أوصت بعودة دوري الأبطال والكونفدرالية في شهر سبتمبر المقبل.
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