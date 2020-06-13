رسمياً.. الزمالك يُعلن تجديد عقد كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك، اليوم السبت، تجديد تعاقده مع المدير الفني الفرنسي لفريق الكرة، باتريس كارتيرون.

وذكرت حسابات نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر بيان مقتضب صادر عنها اليوم ـ :"باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر تمنوا حظاً جيداً لمدربنا في مواصلة حصد البطولات".

وكان الزمالك قد تعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون كمديراً فنياً لنه في ديسمبر الماضي خلفاً للصربي ميتشو.

وقاد كارتيرون الزمالك للتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي والمحلي على حساب الأهلي.