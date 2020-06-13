مدرب يوفنتوس: ارتكبت خطأ غبياً باجراء 3 تغييرات دفعة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، أنه ارتكب خطأ غبياً خلال مباراة فريقه أمام ميلان، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، مشيراً إلى أن كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، لم يكن محظوظاً بإهداره لركلة الجزاء في اللقاء.

وتأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا بعد التعادل مع ضيفه ايه سي ميلان بالتعادل السلبي في لقاء العودة من نصف نهائي البطولة، بعد أن استفاد من قاعدة التسجيل خارج الأرض بعدما تعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.

وقال ساري في تصريحات عقب المباراة: "بعد ثلاثة أشهر من التوقف كانت العودة إلى خط التماس ورؤية الفريق على أرض الملعب شعور جيد، حتى ولو بدون تواجد الجماهير".

وأضاف المدير الفني الإيطالي: "كنت راضٍ جدًا عن أول 30 دقيقة لعبناها، حيث قمنا بلعب الكرة بسرعة وسيطرنا بشكل كامل على المباراة حتى قبل البطاقة الحمراء لريبيتش لاعب ميلان".

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وتابع ساري: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة اللياقة البدنية والعقلية إلى 100%، سيستغرق الأمر بعض الصبر، ولكن أول 30 دقيقة رأيتها اليوم كانت علامة ممتازة".

واعترف ساري: "لقد ارتكبت خطأً غبيًا، لقد كنت متحمساً لوجود خمسة تبديلات، ولكن القيام بثلاثة تبديلات في وقت واحد كانت مخاطرة كبيرة، وفي تلك اللحظة فقدنا سيطرتنا على المباراة، يجب عليّ أن استعمل التغييرات في أوقات كثيرة".

وعن إهدار رونالدو لركلة الجزاء، قال المدير الفني ليوفنتوس: "طلبت من رونالدو أن يلعب في المنتصف أكثر، وكان سعيدًا بالتجربة وقدم المباراة التي يحتاجها، ربما لم يكن معتاداً على إهدار ركلة جزاء، لكنه كان غير محظوظ لاصطدام الكرة في القائم".

وعما إذا كان يفضل مواجهة نابولي أو إنتر ميلان في النهائي، أتم ساري تصريحاته: "الشيء المهم هو أننا في هذا الدور، ثم سنرى غدًا من سنواجه".