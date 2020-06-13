بطولة العالم لناشئى السلاح بمصر فى موعدها 2021 ..وتأجيل بطولة الكبار الى 2022

أكد رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى ان بطولة العالم لناشئى السلاح و المقرر اقامتها فى مصر خلال شهر ابريل لعام 2021 ستقام كما هى فى موعدها المحدد ودون اى تغيير . قال الحسينى اما بطولة العالم للكبار والتى كانت ستقام فى مصر ايضا العام المقبل 2021 فقد تم تأجيلها رسميا الى يوليو من عام 2022 وذلك نظرا لاقامة اوليمبياد طوكيو 2020 فى العام المقبل 2021 بعد تأجيلها بسبب فيروس

قال عبد المنعم الحسينى ان الاتحاد الدولى للسلاح ارسل مؤخرا خطابا رسميا بخصوص قرار تأجيل بطولة العالم للكبار الى صيف العام بعد المقبل 2022 بدلا من موعدها الاصلى السابق وهو صيف 2021 .

اشار رئيس اتحاد السلاح قائلا ان هذا القرار كان متوقعا وطبيعى للغاية بخصوص بطولة العالم للكبار بعد تأجيل طوكيو 2020 الى 2021 لان المتعارف عليه دائما بالاتحاد الدولى للعبة هو عدم اقامة بطولة العالم للكبار فى نفس العام الذى تقام خلاله دورة الالعاب الاوليمبية من اجل اتاحة الفرصة للاعبين المتأهلين للاستعداد والتركيز فقط فى المنافسات الاوليمبية .

اضاف الحسينى قائلا ان اتحاد السلاح فى كل الاحوال جاهز دائما وفى اى وقت لاستضافة وتنظيم اى بطولة دولية او عالمية خاصة بعدما بعد النجاح وبشهادة الجميع من كل انحاء العالم فى تميز مصر من كافة الجوانب فى تنظيم بطولات السلاح الدولية . بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا قال عبد المنعم الحسينى ان الاتحاد الدولى للسلاح ارسل مؤخرا خطابا رسميا بخصوص قرار تأجيل بطولة العالم للكبار الى صيف العام بعد المقبل 2022 بدلا من موعدها الاصلى السابق وهو صيف 2021 .اشار رئيس اتحاد السلاح قائلا ان هذا القرار كان متوقعا وطبيعى للغاية بخصوص بطولة العالم للكبار بعد تأجيل طوكيو 2020 الى 2021 لان المتعارف عليه دائما بالاتحاد الدولى للعبة هو عدم اقامة بطولة العالم للكبار فى نفس العام الذى تقام خلاله دورة الالعاب الاوليمبية من اجل اتاحة الفرصة للاعبين المتأهلين للاستعداد والتركيز فقط فى المنافسات الاوليمبية .اضاف الحسينى قائلا ان اتحاد السلاح فى كل الاحوال جاهز دائما وفى اى وقت لاستضافة وتنظيم اى بطولة دولية او عالمية خاصة بعدما بعد النجاح وبشهادة الجميع من كل انحاء العالم فى تميز مصر من كافة الجوانب فى تنظيم بطولات السلاح الدولية .

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