شيفيلد يونايتد يعلن تمديد عقد ديفيد ماكجولدريك

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي اليوم السبت، تمديد عقد اللاعب الأيرلندي ديفيد ماكجولدريك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ، ليستمر حتى 2022.

وجدد نادي شيفيلد يونايتد عقد ديفيد ماكجولدريك بناء على رغبة كريس وايلدر المدير الفني

للفريق ليكون اللاعب الثالث الذي يوافق المدرب على تواجده وتجديد عقده، بعد القائد بيلي شارب ولاعب الوسط أوليفر نوروود.

وقال ماكجولدريك صاحب الـ 32 عاماً في بيان أصدره

النادي الانجليزي: "لا يوجد مكان آخر أحب أن أمضي فيه العامين المقبلين، ولذا فأنا في غاية السعادة بالتوقيع على تمديد عقدي والاستمرار ضمن هذه المسيرة الرائعة للنادي".

ويحتل نادي شيفيلد يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي " البريمير ليج " برصيد 43 نقطة، من 28 مباراة .