هازارد على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة إيبار غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وتنطلق مباراة ريال مديرد وإيبار في تمام الساعة السابعة

والنصف مساءً بتوقيت "القاهرة" والساعة الثامنة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، بقيادة الحكم جوليرمو كوادرا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي ..

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي.

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الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، ميندي، خافي هيرنانديز.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، إيسكو.

الهجوم: أدين هازارد، بنزيما، بيل، أسينسيو، إبراهيم دياز، فينيسيوس، رودريجو.

ويدخل ريال مدريد المباراة تحت قيادة الفرنسي زين الدينزيدان بحثًا عن الفوز لمنافسة برشلونة متصدر الدوري على لقب الليجا، ويدخل الملكي المباراة وهو يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة.