زيدان يعلن جاهزية ثنائي ريال مدريد لمواجهة إيبار

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ا لأول لكرة القدم بنادري ريال مدريد عن جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة إيبار غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وإيبار عن

الثنائي أسينسيو وهازارد أن الخبر السار هو أن الجميع كان لديهم الوقت الكافي للتحضير، مؤكدًا أن أسينسيو يتدرب بشكل طبيعي وإيدين كذلك، كلاهما يمكنهم المشاركة أمام إيبار، وسنرى ما سيحدث.

وعن أزمة فيروس كورونا قال زيدان

"أود أن أعبر عن حزني لأولئك الذين فقدوا أحبائهم بسبب الفيروس، كل الدعم أيضًا لهؤلاء الذين عملوا كثيرًا من أجل إنقاذ الكثير من الأرواح".

واختتم زيدان قائلًا: "لدينا أفضل اللاعبين، رأسي ستظل تؤلمني لأن هذا هو الطبيعي في وظيفتي، تختار من بين 25 لاعبًا 11 فقط لخوض المباراة من بدايتها، وعليك أن تعدل بين الجميع وتضع الفريق ومصلحته أولوية".