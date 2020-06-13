عمر مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج أثناء مواجهة فرايبورج

أعلن جلاسنر أوليفر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فولفسبورج، تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة فرايبورج ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الإلماني "البوندزليجا". والعشرين من عمر الدوري الإلماني "البوندزليجا". شهد تشكيل فولفسبورج تواجد اللاعب المصري عمر مرموش المحترف لدى صفوف فولفسبورج، على مقاعد البدلاء لأصحاب الأرض. المحترف لدى صفوف فولفسبورج، على مقاعد البدلاء لأصحاب الأرض. يدخل فريق فولفسبورج المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن فرايبورج صاحب المركز الثامن.

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