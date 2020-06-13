مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وفورتونا اليوم 13-6-2020 الدوري الألماني

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وفورتونا بث مباشر والتي ستقام اليوم السبت الموافق 13-6-2020 على ملعب إسبريت أرينا في الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم. ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة والنصف بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي سوار الذهب. الذهب. يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فريق فورتونا دوسلدورف المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، ويمكنكم مشاهدة المباراة في موعدها بجودة عالية ومن دون تقطيع من خلال شاشتنا التالية: بث مباشر مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وفورتونا..

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