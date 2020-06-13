توتنهام يسعى لتجديد عقد لاعبه

يجري نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مفاوضات مع لاعب خط الوسط إيريك داير بشأن تجديد عقد اللاعب مع السبيرز، حيث كان داير حبيسًا لدكة بدلاء الفريق نهاية فترة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن البرتغالي جوزيه مورينيو أعاده مرة أخرى للتشكيل الأساسي.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن هناك محادثات من جانب مسئولي توتنهام لتجديد عقد إيريك داير، الذي من المقرر أن

ينتهي عقده الحالي في الصيف المقبل، وهو حريص على كسب ما يصل إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ووقع اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، مع توتنهام عام 2014 مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، قادمًا من سبورتينج لشبونة، ولعب في خطي الوسط والدفاع.

قال إيريك داير في وقت سابق:

"قلب الدفاع هو مركز أرى فيه مستقبلي، حيث أعتقد أنني أستطيع أن أكون أفضل ما يمكنني أن أكونه، لكن كل فرصة تتاح لي للعب أنا سعيد بها حقًا وأنا أحاول دائمًا إظهار صفاتي، في النهاية، مع ذلك، لا يهم حقًا كيف تلعب بشكل فردي إذا كنت تخسر، لقد كنت بخير هذا العام، لم تكن لدي مشكلة صحية حقًا، لقد حان وقت اللعب حقًا بخلاف ذلك، من وجهة نظر صحية، أعتقد أنني بخير هذا الموسم".