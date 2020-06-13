وزير الرياضة: نمضي قُدمًا فى ملف تطوير المنشآت الشبابية بجميع محافظات الجمهورية

أثنى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مستوى الإنشاءات المتنوعة بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات ومركز شباب أهالينا، اللذين يأتى إنشاؤهما فى إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتنمية وتطوير المناطق العشوائية والأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

للمواطنين كافة بها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تمضي قُدمًا فى ملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية لإتاحة فرصة ممارسة النشء والشباب لمختلف الأنشطة بها، والعمل على

نشر ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة تحقيقاً لأحد المحاور الرئيسية من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، لمشروع إنشاء مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات، ومشروع إنشاء مركز شباب أهالينا بحي السلام لمعاينة الأعمال الإنشائية التى تم الانتهاء منها، ومدى استعدادهما للتشغيل والافتتاح الفترة المقبلة.