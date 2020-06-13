أشرف صبحي يتابع الأعمال الإنشائية بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات ومركز شباب أهالينا

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بتفقد مشروع إنشاء مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات، ومشروع إنشاء مركز شباب أهالينا بحي السلام لمعاينة الأعمال الإنشائية التى تم الانتهاء منها، ومدياستعدادهما للتشغيل والافتتاح الفترة المقبلة.
وشملت جولة الوزير داخل مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات منطقة ملاعب كرة القدم بالأبعاد القانونية، والملاعب الخماسية، والملاعب المتعددة الأغراض، وحمامالسباحة الأولمبي وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال، والمبني الاجتماعي، وصالة الجيم، ويتم إنشاء المدينة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.
فيما تضمنت الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة بمركز شباب أهالينا المبني الإدارى، وحمام السباحة، والملاعب، وحديقة أطفال، والمحال التجارية.
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