أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دور تموند عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة فورتونا دوسلدورف عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري الألماني. وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند و فورتونا دوسلدورف في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، فورتونا دوسلدورف في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في حين تكون مباراة بوروسيا دورتموند و فورتونا دوسلدورف في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية فورتونا دوسلدورف في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وتذاع مباراة بوروسيا دورتموند و فورتونا دوسلدورف بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 1 المشفرة بتعليق سوار الذهب. فورتونا دوسلدورف بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 1 المشفرة بتعليق سوار الذهب. وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي.. Advertisements حراسة المرمى: بوركي. الدفاع: أشرف حكيمي، أكانجي، هوملز، بيشتشيك. الوسط: فيتسل، تشان، جيريرو. الهجوم: هازارد، براندت، سانشو. ويدخل بوروسيا دورتموند المباراة وهو في وصافة الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، بينما يحتل فورتونا دوسلدورف المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هالاند يغيب عن تشكيل بوروسيا دورتموند أمام دوسلدورف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.