هالاند يغيب عن تشكيل بوروسيا دورتموند أمام دوسلدورف

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دور تموند عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة فورتونا دوسلدورف عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري الألماني.
وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وفورتونا دوسلدورف في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة،
في حين تكون مباراة بوروسيا دورتموند وفورتونا دوسلدورف في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وتذاع مباراة بوروسيا دورتموند وفورتونا دوسلدورف بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 1 المشفرة بتعليق سوار الذهب.
وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي..
حراسة المرمى: بوركي.
الدفاع: أشرف حكيمي، أكانجي، هوملز، بيشتشيك.
الوسط: فيتسل، تشان، جيريرو.
الهجوم: هازارد، براندت، سانشو.
ويدخل بوروسيا دورتموند المباراة وهو في وصافة الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، بينما يحتل فورتونا دوسلدورف المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.
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