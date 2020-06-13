نقدم لكم تاريخ مواجهات برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني، وذلك قبل لقاءهم مساء اليوم السبت 13-6-2020، لحساب الجولة الـ28 الأولى بعد جائحة كورونا.

تنقل مباراة “برشلونة ومايوركا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1، وقناة إلڤين سبورتس 2 البولندية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي ملعب “إيبيروستار” بمدينة بالما مايوركا. يحتل “برشلونة” صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، بفارق نقطين فقط عن “ريال مدريد” صاحب مركز الوصافة، وبفارق 8 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله “إشبيلية“. Advertisements بينما ينافس “ريال مايوركا” على النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث يقبع في المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة فقط، بفارق نقطة واحدة عن “سيلتا فيجو” صاحب المركز الـ 17 -مركز النجاة من الهبوط-. تواجه الفريقين من قبل فى 57 مباراة، حقق برشلونة الفوز فى 33 مباراة، بينما فاز مايوركا فى 13 مباراة، وتعادلا فى 10 مباريات. وفى آخر 10 مواجهات مباشرة بين الفريقين فى الدوري كان التفوق للعملاق الكاتلوني حيث حقق الفوز فى 8 مباريات، وخسر مباراة واحدة وتعادلا فى آخري، وشهد أخر لقاء فوز كاسح للبلوجرانا بخمسة أهداف مقابل هدفين نال منها النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” نصيب الأسد بـ”هاتريك” في المباراة التي أقيمت على ملعب “الكامب نو” يوم 7 ديسمبر 2019. تاريخ مواجهات برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني (آخر 10 مواجهات)

التاريخ 17-5-2009 – فوز ريال مايوركا (2-1)

التاريخ 7-11-2009 – فوز برشلونة (4-2)

التاريخ 27-3-2010 – فوز برشلونة (1-0)

التاريخ 3-10-2010 – التعادل (1-1)

التاريخ 26-2-2011 – فوز برشلونة (3-0)

التاريخ 29-10-2011 – فوز برشلونة (5-0)

التاريخ 24-3-2012 – فوز برشلونة (2-0)

التاريخ 11-11-2012 – فوز برشلونة (4-2)

التاريخ 6-4-2013 – فوز برشلونة (5-0)

التاريخ 7-12-2019 – فوز برشلونة (5-2)