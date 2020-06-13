كارتيرون ينقلب على “آري بابل” ويُبعده عن الزمالك

انقلب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون” على لاعب أول اغسطس الأنجولي “آري بابل” الذي كان قريبا للغاية من ارتداء قميص الزمالك.

وطلب كارتيرون من مسؤولي نادي الزمالك، تأجيل إتمام التعاقد مع آري بابل لبعض الوقت، لمنحه فرصة كافية دراسة الأمر بشكل جيد.

وكان الزمالك قد أنهى كافة التفاصيل الخاصة بإتمام تعاقده مع آري بابل، وتعطل التوقيع بسبب ظروف الطيران.

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ويرغب كارتيرون في دراسة ملف التعاقد مع لاعبين جدد قبل أن يستقر على من سينضم لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2020.

يذكر أن الزمالك كان يفكر في الحصول على توقيع آي بابل الكترونيا، خوفا من ضياع الصفقة في ظل حصول اللاعب على عدة عروض، خاصة وأن عقده مع أول اغسطس الأنجولي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأصبح تعاقد الزمالك مع آري بابل في مهب الريح، وابتعد اللاعب عن الانضمام للفريق بعد قرار كارتيرون بتأجيل حسم الأمور معه خلال الفترة الحالية.

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