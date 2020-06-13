نقدم لكم تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ فى الدوري الألماني، وذلك قبل لقاء الفريقين مساء اليوم السبت 13-6-2020 لحساب الجولة الـ31 من مسابقة البوندسليجا.
وتقام مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.
وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 و5، كما ستنقل على قنوات أخرى مثل سكاي سبورت بوندسليجا 1، وبي تي سبورت البريطانية 2، وسيتولى المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” التعليق على المباراة.
تواجه الفريقين فى 104 مباراة بجميع المسابقات، وكان التفوق لصالح البايرن حيث حقق الفوز فى 49 مباراة، بينما فاز مونشنجلادباخ فى 25 مباراة، وتعادلا فى 30 مباراة، وشهد لقاء الفريقين موسم 1986-87 تسجيل أكبر نتيجة فى تاريخهم بفوز البايرن بنتيجة 6-0.
وفى آخر 10 مواجهات مباشرة بين الفريقين فى الدوري الألماني كان التفوق لمونشنجلادباخ حيث حقق الفوز فى 5 مباريات، بينما فاز بايرن ميونخ فى 4 مباريات، وتعادلا فى مباراة واحدة.
إليكم تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ فى الدوري الألماني (آخر 10 مواجهات)
- التاريخ 22-3-2015 – فوز مونشنجلادباخ (2-0)
- التاريخ 5-12-2015 – فوز مونشنجلادباخ (3-1)
- التاريخ 30-4-2016 – التعادل (1-1)
- التاريخ 22-10-2016 – فوز بايرن ميونخ (2-0)
- التاريخ 19-3-2017 – فوز بايرن ميونخ (1-0)
- التاريخ 25-11-2017 – فوز مونشنجلادباخ (2-1)
- التاريخ 14-4-2018 – فوز بايرن ميونخ (5-1)
- التاريخ 6-10-2018 – فوز مونشنجلادباخ (3-0)
- التاريخ 2-3-2019 – فوز بايرن ميونخ (5-1)
- التاريخ 7-12-2019 – فوز مونشنجلادباخ (2-1)
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