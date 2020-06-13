الرجاء البيضاوي يحاول إنهاء ملف محسن متولي

يسعى مسؤولو نادي الرجاء البيضاوي، لإنهاء ملف تجديد عقد لاعب الفريق “محسن متولي” والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وتحاول إدارة الرجاء إلى توفير السيولة المالية اللازمة لتمديد تعاقد محسن متولي، والإبقاء عليه في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد محسن متولي أحد أهم اللاعبين بالفريق، ومن الأعمدة الرئيسية له، بجانب الشعبية التي يتمتع بها اللعب بين جماهير النادي.

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ويحق لمحسن متولي التعاقد مع أي نادي جديد خلال الميركاتو الصيفي 2020 في صفقة انتقال حر، وتلقى اللاعب عدد من العروض العربية والأوروبية في الآونة الأخيرة.

وينتظر مسؤولو الرجاء تحديد مصير بطولة الدوري المغربي سواء باستئنافه أو الغائه، لاتخاذ خطوات جادة بشأن إبرام عقد جديد مع محسن متولي.

يذكر أن الرجاء سيواجه نادي الزمالك في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أعلن الاتحاد الأفريقي “كاف” استئنافها من جديد عقب تأجيلها فترة كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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