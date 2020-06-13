الإسماعيلي يسعى للتجسس على الرجاء البيضاوي

يراقب النادي الإسماعيلي، شقيقه الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة، تحسبا لتنفيذ قرار الاتحاد العربي باستئناف بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقرر المدير الفني لفريق الإسماعيلي الفرنسي “ديديه جوميز”، الاستعداد لملاقاة الرجاء في حال استكمال البطولة العربية، وذلك عن طريق دراسة الرجاء المغربي في المرحلة القادمة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء بملعبه في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والذي تم تأجيل من قبل على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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وانتهى لقاء الذهاب في الإسماعيلية بفوز الإسماعيلي على الرجاء بهدف دون رد، سجله مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف.

ويرغب المدير الفني للإسماعيلي ديديه جوميز في متابعة فريق الرجاء خلال الفترة المقبلة، سواء عن طريق مراقبة تدريباته أو مشاركته بالدوري المغربي في حال استئنافه.

واقترب الدوري المغربي من العودة لاستكماله مطلع اغسطس المقبل، بينما اقترب الدوري المصري من الإلغاء في ظل رفض غالبية الأندية فكرة استئنافه.

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