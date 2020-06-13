بث مباشر | شاهد برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “برشلونة وريال مايوركا” في الدوري الإسباني، لحساب الجولة الـ28، الأولى بعد جائحة كورونا.

تنقل مباراة “برشلونة ومايوركا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1، وقناة إلڤين سبورتس 2 البولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي ملعب “إيبيروستار” بمدينة بالما مايوركا.

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يحتل “برشلونة” صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، بفارق نقطين فقط عن “ريال مدريد” صاحب مركز الوصافة، وبفارق 8 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله “إشبيلية“.

بينما ينافس “ريال مايوركا” على النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث يقبع في المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة فقط، بفارق نقطة واحدة عن “سيلتا فيجو” صاحب المركز الـ 17 -مركز النجاة من الهبوط-.

وانتهت آخر مواجهة بين “برشلونة وريال مايوركا” بفوز كاسح للبلوجرانا بخمسة أهداف مقابل هدفين نال منها النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” نصيب الأسد بـ”هاتريك” في المباراة التي أقيمت على ملعب “الكامب نو” يوم 7 ديسمبر 2019.

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