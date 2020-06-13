بالصور | برشلونة يواجه اسبانيول بقميص الموسم الجديد 2020-21

اختارت إدارة التسويق في برشلونة أن يلعب الفريق بالقميص الأساسي للموسم المقبل، عندما يواجه غريمه المحلي إسبانيول، في ديربي كتلونيا، لحساب منافسات الدوري الإسباني في شهر يوليو المقبل.

ويواجه فريق “كيكي سيتين” جاره إسبانيول في ملعب كامب نو يوم الثلاثاء 7 يوليو أو الأربعاء 8 يوليو بدون جماهير، ولم يتم تحديد موعد المباراة النهائي للمقابلة حتى الآن.

ولا تزال خطة “الفريق الكتلوني” تحتاج إلى موافقة الاتحاد الاسباني لكرة القدم، لكن لا يعتبر ذلك سببًا لأي مشكلة، حيث يأمل برشلونة في ارتداء قميص الموسم المقبل لأول مرة ضد إسبانيول “محليًا”، ولأول مرة قاريًا عندما يواجه نابولي في دوري أبطال أوروبا، المقرر عقده في 8 أغسطس.

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ويعول برشلونة على موافقة الاتحاد الأوروبي “اليويفا” على المبدأ، قبل التسويق للقيمص الجديد، والذي سيطرح للبيع يوم الجمعة 3 يوليو، ومن المنتظر أن يحظى بإقبال كبير، وقد تم الزج به في هذا الموعد لتعويض خسائر ميزانية العام الحالي.

وجاء القميص مشابه لقميص الموسم التاريخي 2010-11، حيث يحمل ألوان برشلونة المعتادة الأزرق والأحمر، مع دخول الخطوط الصفراء هذه المرة بشكل أوضح.

وسيكون القميص الاحتياطي باللون الأسود، وسيطرح للبيع بعد أسبوع من إصدار القميص الأساسي، أما القميص الثالث فيعتبر لونه الأورجوياني جديد على برشلونة على الأقل في العصر الحديث.

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