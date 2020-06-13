الأهلي يتخذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع “كينو”

صرف مسؤولو النادي الاهلي النظر عن التعاقد مع لاعب بيراميدز المعار لنادي الجزيرة الإماراتي البرازيلي “ماركوس دا سيلفا” المُلقب بـ”كينو”، بعد أن كان أحد أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأكدت اللجنة الفنية بالأهلي برئاسة محسن صالح، أن التعاقد مع كينو أصبح مستبعد تماما، واللاعب خرج من الحسابات الفنية للنادي.

وانتقل كينو إلى الجزيرة الإماراتي قادما من فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وشدد مسؤولو الاهلي على صعوبة التعاقد مع كينو بسبب المقابل المادي الكبير الذي سيطلبه نادي بيراميدز للتخلي عن اللاعب، بالإضافة إلى الراتب السنوي الكبير الذي سيحصل عليه اللاعب.

وكان كينو قد انضم إلى صفوف بيراميدز في الميركاتو الصيفي 2018 مقابل 10 مليون دولار، في صفقة تاريخية تعد هي الأغلى في تاريخ الدوري المصري حتى الآن.

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