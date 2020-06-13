أداما تراوري لن يكون اللاعب الوحيد الذي سيضمه ليفربول من وولفرهامبتون

عبر المدير الفني لنادي ليفربول “يورجن كلوب” عن رغبته في التعاقد مع متوسط ميدان نادي وولفرهامبتون “روبين نيفيز” بعد اهتمام ناديه الملاحظ بزميله في الفريق “أداما تراوري”.

ويعتقد كلوب أن نيفيز ، 23 عامًا، يمكنه تجديد خط وسط الريدز الموسم المقبل، وهو ما سيكون بالتأكيد الدفاع الأول عن لقبه منذ 30 عامًا.

ما زال على “جورجينيو فينالدوم” التوقيع على عقد جديد، بعد عام واحد فقط من عقده الحالي، وهناك أيضًا علامة استفهام متزايدة حول مستقبل نابي كيتا، الذي يتعرض للإصابة تلو أخرى.

وسجل لاعب خط وسط غينيا في مباراة ودية يوم الخميس 6-0 على بلاكبيرن، لكنه كافح من أجل إحداث التأثير المتوقع بعد توقيعه 52 مليون جنيه استرليني من لايبزيج في 2018، سيتم إعطاؤه موسماً آخر ولكن كلوب يفقد صبره سريعًا.

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يضع البرتغالي نيفيز علامة على جميع المربعات المناسبة لمدرب الريدز، نظرًا لعمره ومهاراته في التمرير وتجربة كرة القدم الإنجليزية.

وسبق وكان له تأثير كبير على الذئاب في أول موسمين له في البريميرليج، بعد أن قادهم إلى التأهل للدوري الأوروبي، والمنافسة هذا الموسم على مقعد دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ذا صن أن الصفقتين قيمتهما 110 مليون جنيه استرليني، حيث تبلغ قيمة نجم بورتو السابق 50 مليون جنيه استرليني، والباقي سيذهب إلى الدبابة الإسبانية “أداما تراوري”.

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