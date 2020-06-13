بث مباشر | مشاهدة مباراة الإنتر ونابولي في كأس إيطاليا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الإنتر ونابولي” ضمن مباريات اليوم السبت 13-6-2020 في نصف نهائي كأس إيطاليا.

المباراة التي ستذاع على قناة راي 1 الإيطالية، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سان باولو” بمدينة نابولي، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانيلي دوفيري”.

يستقبل “نابولي” نظيره “الإنتر” في معقله “سان باولو” في ثاني مباريات إياب دور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

وسيسعى فريق “نابولي” إلى تأكيد تفوقه على الإنتر من أجل التأهل المباراة النهائية لملاقاة “يوفنتوس”، الذي طرد فريق ميلان من المسابقة أمس بعد تعادلهما سلبًا مستفيدًا من تعادله إيجابًا بمباراة الذهاب.

وتأهل نادي الجنوب إلى هذا الدور بعد تغلبه على حامل اللقب “لاتسيو” بهدفًا نظيف احرزه “لورينزو إنسيني”، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان باولو”.

بينما يدخل “الإنتر” المباراة راغبًا في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين نظيفين او أكثر من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الغائبة عن خزائن الفريق منذ اكثر من 9 سنوات.

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وصعد النيراتزوري إلى هذا الدور من ملعبه “جوزيبي مياتزا” بعدما حقق الفوز على “فيورنتينا” بهدفين مقابل هدف واحد.

يذكر ان مباراة الإياب بين “الإنتر ونابولي” قد انتهت بفوز الأخير بهدفًا نظيف احرزه الإسباني “فابيان رويز” في المباراة التي أقيمت على ملعب “جوزيبي مياتزا”، يوم 12 فبراير 2020.

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الإنتر – نابولي

ملعب سان باولو (نابولي)

نصف نهائي كأس إيطاليا

تبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش

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