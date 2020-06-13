تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إيبار

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشكيل المتوقع، الذي سيدخل به المدير الفني لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان أمام إيبار، في أولى مباريات الفريق الملكي بعد إستئناف الليجا ضمن منافسات الجولة 28.

ونشرت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الإسبانية التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراته ضد إيبار يوم الأحد القادم لحساب الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني، وهي الأولى للفريق منذ التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

سيخوض ريال مدريد مباراته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو المخصص لفريق الكاستيا، وذلك بسبب إغلاق الملعب الرئيسي سانتياجو برنابيو لأعمال التطوير والصيانة.

وسيحاول الفريق الملكي الفوز بتلك المباراة، لأن التعثر في الوقت الحالي سيجعل الفارق مع برشلونة يتسع لأكثر من نقطتين، حيث سيكون التعويض أمر في غاية الصعوبة، مع تبقي 11 جولة فقط على انتهاء الموسم.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية، أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لن يجري تغييرات مفاجئة على التشكيلة المعتادة، حيث سيلعب في حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، وفي الخط الخلفي، الرباعي: داني كارفاخال، رافاييل فاران، سيرجيو راموس وفيرلاند ميندي.

ومن المتوقع أن يبقى النجم الكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء، ويترك مكانه للشاب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، ليلعب بجانب البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس اللذان لا شك في مشاركتهما في المباراة.

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ويغلب الظن أن يدفع زيدان في خط الهجوم بالثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو العائدان من إصابة طويلة، حيث تدربا مع الفريق طوال الفترة الماضية، وسيتم إقحام كريم بنزيما في مركز رأس الحربة كما هو معتاد.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فمن المتوقع أن يدخل الميرنجي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال-رافاييل فاران-سيرجيو راموس-فيرلاند ميندي..

الوسط: كاسيميرو-فالفيردي-توني كروس.

الهجوم: هازارد -أسينسيو-بنزيما.

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