بث مباشر | مشاهدة مباراة تشرين والطليعة في الدوري السوري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة تشرين والطليعة في الجولة الـ 20 بالدوري السوري، ضمن مباريات اليوم السبت 13-6-2020.

المباراة مذاعة تلفزيونيًا على قناة سوريا دراما، وستنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت سوريا والسعودية، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر.

يحتل “تشرين” مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 43 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن صاحب مركز الوصافة “الوثبة”، وبفارق 6 نقاط عن نادي “الجيش” صاحب المركز الثالث.

وحقق الفريق المُلقب بالبحارة الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 4، وخسر مباراتين فقط، ويعتبر تشرين ثاني اقوى خط هجوم في المسابقة المحلية حتي الآن حيث سجل 31 هدف، بينما استقبلت شباكه 12 هدف.

في المقابل يقبع “الطليعة” في المركز التاسع برصيد 24 نقطة، جمعها من 19 مباراة حيث حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل مثلها ، وخسر 7 مناسبات.

اخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري السوري، انتصر “تشرين” في 6 مباريات وتعادل في 3، وخسر مباراة واحدة على يد فريق “الوثبة” في الجولة قبل الماضية، بينما حقق “الطليعة” الفوز في 4 مباريات، وتعادل مثلها، وخسر مباراتين.

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ويرجع آخر لقاء بين “تشرين والطليعة” إلى يوم 29 نوفمبر 2019 ضمن الجولة السابعة من الدوري السوري، وانتهت بفوز البحارة بهدفًا نظيف احرزه “محمود مرمور”.

تشرين – الطليعة

ملعب حماة البلدي (مدينة حماة – سوريا)

الدوري السوري (الجولة 20)

جارية الآن

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