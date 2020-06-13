رياضة | نجم ليون الفرنسي يقترب من ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليون الفرنسي يقترب من ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اقتراب نادي ميلان الإيطالي من حسم صفقة فرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن النجم الذي يقترب من الإنضمام إلى ميلان هو بيير كالولو كياتينجوا نجم دفاع أوليمبيك ليون الفرنسي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن كالولو كياتينجوا يبلغ من العمر 20 عامًا وهو يلعب في مركز الظهير الأيمن كما يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر ومركز قلب الدفاع.

وذكرت الشبكة العالمية أن كالولو صاحب الأصول الكونجولية يلعب مع فريق الشباب في ليون وأنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول.