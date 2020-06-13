رياضة | عودة هازارد وأسينسيو.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة هازارد وأسينسيو.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق الملكي لمواجهة نظيره إيبار غدًا في الدوري الإسباني "الليجا" بعد عودته حيث توقف ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة كلا من إيدين هازارد وماركو أسينسيو، فيما تغيب كلا من لوكاس فاسكيز، وناتشو ولوكا يوفيتش، وماريانو.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-

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حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - التيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - مارسيلو - ميندي - هيرنانديز

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - جاريث بيل - أسينسيو - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجيز.