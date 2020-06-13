رياضة | الصور الأولى لكارتيرون أثناء تجديد عقده مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصور الأولى لكارتيرون أثناء تجديد عقده مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تعاقده مع الفارس الأبيض لمدة موسم إضافي، لينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء بموسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وينشر "الخليج 365 الرياضي" أول صورة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بعد تجديد عقده مع الزمالك.

ونجح مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في تمديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم جديد مع الفريق.

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ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي وقدم معه الفريق آداء طيب خلال الفترة الأخيرة.

وكان أمير مرتضى المشرف العام على الكرة قد نجح في الاتفاق مع المدير الفني على تفاصيل تمديد العقد.

وقام المدرب الفرنسي بالتوقيع على العقود الجديدة بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادي وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوا مجلس إدارة النادى و فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق و يحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق في الموسم المقبل.