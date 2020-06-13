رياضة | سيرينا ويليامز تدرس الانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سيرينا ويليامز تدرس الانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس سيرينا وليامز عدم المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في ظل القيود التي من المتوقع أن يتخذها المسئولون عن البطولة.

أبدى كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والإسباني رافائيل نادال، شكوكهما بالفعل حول التواجد هذا الصيف في "فلاشينغ ميدوز"، للمشاركة في البطولة الكبرى التي سيغيب عنها السويسري روجيه فيدرير بسبب الإصابة.

والآن، أبدى مدرب ويليامز، باتريك مراد أوغلو، شكوكه في أن تكون بطلة أمريكا المفتوحة ست مرات، مهتمة بالسعي للحصول على الكأس السابعة هذا العام.

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وقال مراد أوغلو في برنامج إذاعي: "أعتقد أن سيرينا ترغب في خوض البطولة بنسبة 100%، لكنني لا أعرف كيف يمكنها الذهاب إلى هناك مع شخص واحد فقط".

وأوضح: "لا يمكنني تخيل سيرينا دون ابنتها لمدة ثلاثة أسابيع، لذا ربما ستدربها ابنتها؟".

وهناك قيود مقترحة بسبب جائحة فيروس كورونا، تسمح لكل لاعب باصطحاب شخص واحد فقط في البطولة كل يوم.