رياضة | موهبة كندية تثير الصراع بين مانشستر يونايتد وأرسنال

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موهبة كندية تثير الصراع بين مانشستر يونايتد وأرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم، دخول ناديي مانشستر يونايتد وأرسنال في صراع، حول أحد المواهب البلجيكية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلاً عن جريدة HLN البلجيكية، فإن مانشستر يونايتد وأرسنال يرغبان في ضم المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم نادي جينت البلجيكي.

وأضافت الصحيفة، أن عملاقي إنجلترا إنضما لأندية إنتر ميلان وبورتو وأياكس وإيفرتون وليستر سيتي وليفربول، للتعاقد من اللاعب صاحب الـ20 عاماً.

Advertisements

وأكدت الصحيفة، أن النادي البلجيكي لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 25 مليون يورو هذا الصيف، بالإضافة لبعض المتغيرات.

وتألق اللاعب الشاب بشكل كبير مع الفريق، حيث سجل 23 هدفاً ومرر 10 تمريرات حاسمة، خلال 40 مباراة خاضها مع الفريق في البطولات المختلفة.

ويشار إلى أن اللاعب تمكن من التفوق على مواطنه ألفونسو ديفيز ظهير نادي بايرن ميونخ الألماني، في جائزة أفضل لاعب كندي عن العام الماضي 2019.