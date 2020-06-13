رياضة | زيدان قبل مواجهة إيبار: لا وجود للأعذار

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان قبل مواجهة إيبار: لا وجود للأعذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدًا أمام إيبار عقب عودة الدوري الإسباني "الليجا" لاستئناف مبارياته بعد توقف دام ٣ أشهر بسبب فيروس كورونا.

زيدان قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"قبل أن أبدأ أود أن أعبر عن حبي لكل أولئك الذين فقدوا أحد أحبائهم، لكل المدريديستا الذين تركونا، وتقديري لجميع الاطباء اللذين كافحوا كثيراً".

وأضاف :"لقد عملنا بشكل جيد للغاية جسديا ونحن على استعداد للبدء من جديد".

وتابع :"مررنا بأوقات عصيبة والعديد من الأشخاص مروا بأوقات صعبة للغاية. نحن محظوظون للغاية للعب مرة أخرى ، اللاعبون ممتنون للغاية".

وزاد :"هذا ريال مدريد ولدينا أفضل اللاعبين، وظيفتي هي الاختيار بين 23-24. جميعهم لائقون و جاهزون".

وأشار :"لقد تدربوا جميعًا جيدًا، أحب أن يكونوا جميعهم على ما يُرام".

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وأوضح :"واجه هازارد وأسينسيو نفس الوقت الصعب مع بعضهما البعض، والآن يتدربان بشكل طبيعي، ومتاحان للعب معنا، إنها أخبار جيدة".

وواصل :"التغييرات الخمسة لا تفيد ولا تضر، إنها قواعد جديدة ونحن نتكيف معها. هناك خمسة، ثم خمسة، سبعة؟ حسناً سبعة".

وأردف :"مواعيد المباراة لا تُعطي أفضلية لفريق على أخر، التقويم هو التقويم، لدينا عادة اللعب كل ثلاثة أيام، لا وجود للأعذار".

وواصل :"سعيد لأنني أرى هازارد بحالة جيدة جيداً، الأخبار السيئة هي أن يوفيتش أصيب في المنزل وسيغيب لفترة من الوقت، لننتظر إن كان بإمكانه العودة قبل انتهاء الموسم".

وأردف :"اختيار التشكيلة مهمة عسيرة على المدربين، لكن تواجد جميع اللاعبين على دكة البدلاء أمرٌ رائع".

وأشار :" لا أحب اللعب بدون جمهور، نحن نتكيف مع ذلك، الوضع هو ما هو عليه، نحن نقبل القوانين".