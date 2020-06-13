المصارعة فاليري لوريدا تكتسب شهرتها بصورها الجريئة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت فاليري لوريدا، الأمريكية المنحدرة أصولها من البارجواي، لاعبة الفنون القتالية المختلطة “MMA” لانتقادات بسب نشرها صورا “ساخنة” عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب “روسيا اليوم” قالت الأمريكية ماسي تشياسون لاعبة الفنون القتالية المختلطة “MMA”، إن مواطنتها لوريدا تبني مسيرتها الاحترافية من خلال صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس من خلال التدريب والعمل الجاد.

فاليري لوريدوي تحمل الحزام الأسود في رياضة التايكوندو، وحصلت على العديد من الميداليات في بطولات مختلفة، ووقعت على عقد مع اتحاد Bellator للفنون القتالية المختلطة MMA في عام 2018، وخاضت نزالين حتى الآن، لكنها خسرت في كليهما.

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فاليري لوريدا البالغة من العمر (21 عاما) تحب الشواطئ والبكيني ونشر صورها على صفحتها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث وصل عدد متابعيها 237 ألف مشترك حتى الآن.

في المقابل، حققت ماسي تشياسون صاحبة الـ (28 عاما) ستة انتصارات خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.