ديان لوفرين يسخر من محمد صلاح: أنت بخيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

داعب النجم الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، زميله في الفريق النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم الفريق، بعد الأنباء المتداولة حول دفع الأخير قيمة الوقود لجميع من كانوا في محطة الوقود مؤخرا.

ديان لوفرين كان قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي في التدوينات القصيرة “تويتر”، قال فيها: سمعت أن محمد صلاح دفع ثمن الوقود لجميع السيارات في محطة الوقود، إنها بادرة عظيمة.

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مدافع ليفربول أضاف مازحا: لكن هل يمكنك أن تدفع لي ثمن كوب القهوة على الأقل مرة واحدة؟.. عادة أنت رجل بخيل، لذلك أنا مندهش، ولكن على أي حال، أحسنت.

يشار إلى أن فريق ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أول ألقابه في الدوري منذ 30 عاما.. وسيستأنف حملته أمام غريمه المحلي إيفرتون في جوديسون بارك في الـ21 من يونيو الجاري.

كان محمد صلاح قد دفع حساب تمويل السيارات للوقود لعدد من الاشخاص خلال تواجده في المحطة بعد ترحيبهم به وإشادتهم به مع ليفربول.