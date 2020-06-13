فان دايك يستعد للإطاحة بمحمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي لاستئناف مباريات الدوري، وذلك بعد توقف بسبب جائحة تفشي وباء كورونا المستجد.

صحيفة “ذا صن” البريطانية ذكرت أن النجم الهولندي فيرجيل فان دايك البالغ من العمر 28 عاما، سيوقع عقدا جديدا لمدة 5 أعوام مع ليفربول، سيحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 220 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أن يتوج الفريق الأحمر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

الصحيفة أضافت أن ذلك سينهي المخاوف بشأن احتمال انتقال اللاعب الدولي الهولندي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أنه بذلك سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

Advertisements

وطبقا لعقده الجديد المرتقب مع ليفربول، سيتجاوز فان دايك، اللاعب الأعلى أجرا في الوقت الحالي في صفوف “الريدز”، وهو النجم المصري محمد صلاح، الذي يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما قد يشعل أزمة في الفريق، في حال مطالبة صلاح بزيادة راتبه ليتساوى مع فان دايك أو ليتجاوزه.

فان دايك، يقدم مستويات رائعة منذ انضمامه إلى لفيربول عام 2018 قادما من ساوثهامبتون، حتى أنه بات الآن واحدا من أفضل المدافعين في العالم.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر حاليا ترتيبب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين من المراحل التسع المتبقية، لإحراز لقبه الأول في البطولة منذ 30 عاما، بغض النظر عن نتائج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بطل الموسمين الماضيين.