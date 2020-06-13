القرش يتفوق على ليونيل ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصنيفها لأفضل الرياضيين في العالم خلال القرن الحادي والعشرين.

السباح الأمريكي مايكل فيلبس الملقب بـ”القرش” تصدر تصنيف الصحيفة متقدما على أبرز نجوم رياضة كرة القدم العالمية.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، جاء في المركز الأول بين لاعبي كرة القدم، وفي المركز السابع بين الرياضيين في العالم.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، جاء في المركز الثاني بين لاعبي كرة القدم، والعاشر بين رياضيي العالم.

قائمة أفضل عشرة رياضيين في العالم بالقرن الـ21 جاء كالتالي:

1- الأمريكي مايكل فيلبس (السباحة)

2- الجامايكي أوسين بولت (ألعاب القوى)

3- السويسري روجر فيدرر (تنس)

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4- الإسباني رافائيل نادال (تنس)

5- الأمريكي كوبي براينت (كرة السلة)

6- الأمريكي تايجر وودز (الغولف)

7- الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم)

8- البريطاني لويس هاميلتون (فورمولا 1)

9- الإيطالي فالنتينو روسي (سباق الدراجات النارية)

10- البرتغالي كريستيانو رونالدو (كرة القدم).