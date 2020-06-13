كريم بنزيما يستعرض سيارته الـ«بوغاتي» الفاخرة.. ويُحير متابعيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لسيارة فاخرة مرفقة بتعليق “غامض”.

مهاجم الفريق الملكي ريال مدريد ظهر إلى جانب سيارة رياضية فاخرة من نوع “بوغاتي شيرون”، وذلك قبل عودة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد توقفه لثلاثة أشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

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كريم بنزيما أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “كل واحد منا يريد التغيير”، وهو ما ترك معجبي النجم الفرنسي في حيرة من أمرهم، ومنقسمين بين فريق أكد شراء بنزيما لسيارة جديدة، وآخر أشار إلى طلائه لمركبته الرياضية الفاخرة التي كان يمتلكها باللون الأسود.

وبحسب ما ذكره صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن كريم بنزيما من اللاعبين الذين يعشقون امتلاك السيارات الرياضية الفاخرة، حيث يقتني مجموعة من السيارات القيّمة باهظة الثمن بما فيها بوغاتي من طراز شيرون وفيرون، بالإضافة إلى لمبرغيني أفينتادور ومرسيدس بنز إس إل آر، وفيراري 458 سبايدر، ورولز رويس وارث.