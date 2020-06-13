تعرف على أحداث مشاريع فرانشيسكو توتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، أسطورة فريق روما ومنتخب إيطاليا لكرة القدم السابق، بكتابة فصل جديد في مسيرته المهنية، بافتتاحه وكالة مختصة في اكتشاف المواهب حول العالم، وإدارة أعمال اللاعبين.

توتي استقبل أول لاعب لإدارة أعماله، وهو الإيطالي الشاب، سيمون بونافيتا، البالغ من العمر 16 عاما، الذي يعتبر أحد اللاعبين الموهوبين في أكاديمية فريق إنتر ميلان.

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نجم روما السابق الشهير بـ “إمبراطور روما” تولى منصب مدير الإدارة الفنية في روما بعد اعتزاله، لكنه ترك العمل سريعا بسبب خلافات مع إدارة النادي الذي قضى فيه مسيرته الكروية كلها.

يذكر أن فرانشيسكو توتي البالغ من العمر (43 عاما) دافع عن ألوان روما خلال الفترة من 1992 وحتى 2017، وشارك في 786 مباراة، وأحرز 307 أهداف.

اللاعب الملقب بـ “ملك روما” كان قد حقق حلما رواده منذ أن أصبح نجما مشهور في سماء إيطاليا، وذلك بفضل ارتدائه هو وزوجته كمامات واقية منعت أعين الفضوليين من التعرف إليهما والاقتراب منهما لطلب صورة “سيلفي” أو توقيع خلال تجولهما في شوارع روما دون مضايقات.