الامارات | زيدان: لا أحب اللعب دون جماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: لا أحب اللعب دون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رأى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد انه لا يحب اللعب دون جماهير، بسبب القيود الصحية المفروضة على عودة الدوري الاسباني لكرة القدم، بعد انقطاع لنحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي اول مؤتمر صحافي افتراضي له بعد انتهاء فترة العزل، عشية مباراة فريقه امام ايبار، قال زيدان "لا أحب اللعب دون جماهير. لكن حسنا، نظرا للوضع سنتأقلم. وغياب الجمهور لن يسرق فرحتنا وفرصة عودتنا لخوض المباريات. سنفتقد للجماهير، لكن الجميع سعداء للعودة".

ويخوض ريال مباراته الاولى على ملعب "الفريدو دي ستيفانو" الواقع في مدينته الرياضية في فالديبيباس والبالغة سعته 6 الاف متفرج، وذلك بسبب الاعمال الجارية في ملعبه "سانتياغو برنابيو".

تابع نجم ريال السابق "دي ستيفانو ملعبنا ايضا. نحن معتادون على اللعب في برنابيو، لكننا سنتأقلم. المسافات هي ذاتها، ثم اننا تدربنا هناك. سنلعب هنا ونحن سعداء كثيرا".

وأعلن "زيزو" انه استعاد نجميه البلجيكي ادين هازار وماركو أسنسيو العائدين من الاصابة.

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أضاف بطل العالم السابق "لا توجد اعذار، سنستعد جيدا للمباريات المتبقية. لدينا أكثر من شهر من المسابقات وسنقدم كل شيء لاحراز لقب الليغا".

ويحتل ريال المركز الثاني راهنا بفارق نقطتين عن برشلونة حامل لقب الدوري في آخر موسمين.

وبحسب المدرب الفرنسي، فإن ريال "جاهز" للعودة "كان لدينا اقل من شهر لاستعادة لياقتنا، واعتقد ان هذا كاف. سنتعرض لارهاق اضافي لانهاء المباريات وهذا مؤكد".

واستهل زيدان كلمته بإلقاء التحية على الذين اصيبوا بالفيروس والممرضين، قبل ان يتحدث عن عزله "كان معقدا، على غرار كثيرين".

تابع "كثير من كرة القدم ثم العائلة. بقينا في المنزل مثل الجميع. حاولت الطهي لكنها كانت كارثة، لذا ركزت على كرة القدم".

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