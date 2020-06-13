شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: لا يوجد توجه لإلغاء الدوري.. نواجه حرب شائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إنه لا يوجد أي توجه لدى اللجنة بإلغاء الدوري الممتاز في نسخته الحالية كما يدعي البعض، وأن اللجنة حريصة بقوة على استكمال المسابقة، ولكن في النهاية القرار يعود للدولة صاحبة القرار النهائي في عودة الدوري من عدمه، وفقًا لخطاب الاتحاد الدولي «فيفا»، الذي أكد أن الحكومة هي وحدها صاحبة قرار عودة الدوري من عدمه، وفقًا لما تراه في صالح المجتمع، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن هناك بعض الشخصيات تدعي كذبًا أن أعضاء اللجنة يسعون ويجتهدون لإلغاء الدوري، وكيف يكون ذلك واللجنة قدمت تصورًا لوزارة الشباب والرياضة لعودة الدوري منذ فترة طويلة، ولكن القرار في ذلك يعود للحكومة، وفقًا لما قرره الاتحاد الدولي،

وأكد المصدر أنه لا يوجد عضو واحد في الجبلاية يسعى لإلغاء الدوري كما يردد البعض، وشدد على أن الاتحاد يعمل بكل قوة من أجل استئناف النشاط واستكمال الدوري والكأس بما يخدم مصالح الأندية والكرة المصرية.

وقال المصدر إن اللجنة بذلت مجهودًا ضخمًا في النسخة الحالية من الدوري، والذي شهد لأول مرة في التاريخ استخدام تقنية الـVAR، واعتماد كرة موحدة للمباريات، وغيرها، وبالتالي حريصة على استكمال ما بدأته، وتسعى لاستكمال الدوري، ولكن القرار في النهاية يعود للدولة والحكومة.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد قرر كذلك الاجتماع بأندية الدوري والدرجة الثانية وباقي الدرجات، للاستماع لآرائهم وتصورهم بشأن عودة النشاط واستكمال المسابقات، وهي الاجتماعات التي ستحدد بشكل كبير استكمال الدوري من عدمه، لأن الأندية هي صاحبة الدوري ولها كلمة بالتشاور مع الاتحاد في تحديد مصير البطولة، وإذا كان هناك أي رؤية أو توجه لإلغاء الدوري كما يدعي البعض كذبًا، لما قررت اللجنة الاجتماع بالأندية والاستماع إليها.

ولفت المصدر إلى أن استخدام أسلوب الضغط على اللجنة، من خلال الكتائب المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لن يجدي نفعًا، لأن مصلحة الكرة المصرية وعلى رأسها الدوري الممتاز هي الشغل الشاغل للجنة، وليس لمصلحة فريق أو ناد بعينه.

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