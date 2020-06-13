شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانوني السابق للأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة السابق، والمستشار القانوني للنادي الأهلي السابق، اليوم السبت، ببلاغٍ جديد للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وفاروق جعفر، لاعب الكرة السابق، وطارق يحيى، مقدم برامج بقناة الزمالك.

واتهم «عثمان» في بلاغه الذي حمل رقم 24695، مرتضى منصور وفاروق جعفر وطارق يحيى؛ بالسبّ والقذف خلال برنامج «زملكاوي»، الذي يقدمه «يحيى»، ويبث على قناة الزمالك.

وذكر مقدم البلاغ أنه مستمر في ملاحقة «منصور» و«جعفر» و«يحيى»، مؤكدًا أنه جارٍ تقديم شكوى لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد قناة نادي الزمالك، لمخالفتها الآداب العامة، والمعايير المهنية.

شكوى لـ"تنظيم الإعلام" وبلاغ للنائب العام