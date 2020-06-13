شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يجدد تعاقده مع المدرب باتريس كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي الزمالك رسميًا تجديد تعاقده مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسم جديد. ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع «تويتر» صورة للمدرب الفرنسي، وأرفقها بتعليق: «باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر.. تمنوا حظًا جيدًا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات». ويقدم الزمالك مستوى مميز مع المدير الفني الفرنسي كارتيرون منذ التعاقد معه ديسمبر الماضي، وحقق معه بطولتي السوبر الأفريقي والمصري، وتأهل رفقته إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا. وقام المدرب الفرنسي بالتوقيع على العقود الجديدة بحضور أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى، عضوا مجلس إدارة النادي، وفاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، ويحيى على، وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر في قيادة الفريق في الموسم المقبل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 41,303

تعافي 11,108

وفيات 1,422

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