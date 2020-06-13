شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أرسنال يحث زملاءه على المشاركة بقوة في مكافحة العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دعا بيرند لينو، حارس مرمى أرسنال، زملاءه في النادي اللندني، للمشاركة بكل قوة، والقيام بدور فاعل في مكافحة العنصرية، والدعوة للمساواة بين الأجناس، في أعقاب وفاة المواطن الأمريكي ذو البشرة السمراء جورج فلويد، خلال اعتقال الشرطة له في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا في الشهر الماضي.

وتوفي فلويد مختنقًا بعد أن ضغط ضابط في الشرطة على رقبته لـ9 دقائق تقريبًا، خلال اعتقاله في 25 مايو الماضي، لتنطلق عقب ذلك مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق في العديد من دول العالم، ووجهت السلطات لضابط الشرطة تهمة القتل من الدرجة الثانية بعد ذلك.

وعبرت العديد من أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن دعمها للمظاهرات والاحتجاجات المنددة بالعنصرية، والمطالبة بالتصدي لقسوة وتجاوزات أفراد الشرطة.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس الرياضية عن لينو، البالغ من العمر 28 عامًا، قوله «نحن كلاعبين يعتبرنا الكثير من الناس مثالًا يحتذى، وعلينا في أرسنال أن نظهر دعمنا في هذا الموقف».

وأضاف الحارس الألماني: «من المؤسف أنه في 2020 فإننا حتى الآن نناقش مثل هذه الأمور. لكن هذا هو الواقع ولابد لنا من الاستمرار في الدفع في هذا الاتجاه. ولا يهم لونك.. أبيض أو أسود. لكن لابد أن نحترم بعضنا البعض وأن تكون هناك فرص متكافئة في الحياة أمام الجميع».

ووافقت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز يوم الجمعة على وضع عبارة «حياة السود مهمة»، على قمصان اللاعبين بدلًا أسمائهم، في إطار حملة مكافحة العنصرية عند استئناف مباريات البطولة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

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ويحتل أرسنال المركز التاسع بين فرق الدوري الممتاز العشرين وسيحل ضيفًا على مانشستر سيتي حامل اللقب في 17 يونيو الجاري، عند استئناف مباريات البطولة بعد توقفها لمدة استمرت لنحو ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس كوفيد-19 سريع الانتشار.