شكرا لقرائتكم الطلائع : سفر فايلر وتوقف الدوري سبب تأخر حسم ملف إعارة عمار حمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن ناديه لم يناقش حتى الان فكرة تمديد تعاقد عمار حمدى لاعب الفريق المعار من الاهلى لنهاية الموسم ، وقال المهدى فى تصريحات خاصة : " كل الاندية لم تحسم موقف لاعبيها أو مدربيها أنتظاراً لحسم مصير بطولة الدورى حتى نعلم القرار النهائى سواء بإستكمال الموسم وإغلاق كل الملفات حتى إشعار أخر أو بإلغاء الدوري وبداية فترة انتقالات صيفية واستعداد للموسم الجديد وحينها يمكن مناقشة ملف الراحلين والصفقات الجديدة وحسم ملف المعارين".

وعن موقف عمار حمدى مع الاهلى قال مدير الكرة بطلائع الجيش : " تحدثت مع الأهلى لتمديد إعارة اللاعب وأخبرونى أن كل هذه الملفات مؤجلة لديهم حتى حسم مصير الدوري مثل كل الاندية بدليل سفر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الاحمر لبلاده فى أجازة يعود بعدها لحسم مصيره مع ناديه ومن ثم يمنحهم الردود القاطعة على مستقبل كل اللاعبين بما فيهم عمار حمدى حال استمراره ".

واستفسر مسئولو طلائع الجيش من عمار حمدى، لاعب الفريق المعار من الأهلى لنهاية الموسم، عن حقيقة تلقيه عروضاً من بعض أندية الدورى للانتقال إليها فى فترة الانتقالات الصيفية، ونفى عمار لمسئولى الطلائع تحدث أى من مسئولى هذه الأندية معه، وداعب مسئولى الفريق قائلا، "أنا نسيت إنى لاعب كورة أساسا من طول فترة العزل، عايز ألعب كورة الأول وبعدين أفكر فى مستقبلى، محدش كلمنى فى أى حاجة، ومعرفش مصيرى مع الأهلى بشكل نهائى حتى الآن".

وتلقى النادى الأهلى خمسة عروض محلية للتعاقد مع عمار حمدى، لاعب الفريق المُعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، وأبدى ناديا الاتحاد وسموحة السكندريان رغبتهما فى ضم اللاعب الصاعد بجانب عروض من أندية أخرى فى الدورى المحلى استعدادها للتعاقد مع عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبي.

Advertisements

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى الذى يُعد أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائحة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

ولم يحصل عمار حمدى لاعب النادى الأهلى على الفرصة الكاملة مع فريقه الجديد طلائع الجيش الذى انضم إليه فى يناير الماضي، بسبب توقف النشاط الرياضي، ولكن عمار حمدى استطاع أن يفرض حضوره على الساحة الرياضية بفضل أدائه مع فراعنة الأولمبى فى أمم أفريقيا، ومع الطلائع شارك عمار فى 3 مباريات فقط لم تتح له الفرصة للتسجيل أو صناعة الأهداف.

ولا يملك عمار حمدى رصيدا تهديفيا يوازى موهبته الكبيرة اذ لعب صاروخ الأهلى الصاعد 18 مباراة بقميص النصر قبل انضمامه للأهلى سجل هدفا وصنع أخر، أما فى الأهلى فلعب مباراة واحدة منذ انضمامه للمارد الأحمر.

وفى نادى الاتحاد السكندرى حيث تألق وأبدع عمار حمدى لعب بقميص زعيم الثغر 15 مباراة سجل 3 أهداف وصنع أربعة، كما لعب مباراة مع المنتخب الأول و6 مباريات مع المنتخب الأولمبي.