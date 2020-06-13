شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن توقيع كارتيرون على تجديد عقده لمدة موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عن توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على تجديد عقده، لمدة موسم جديد، وهو ما يأتى تأكيداً لما نشره "الخليج 365" بحصول نادى الزمالك على توقيع المدرب بشكل رسمى بعد إتمام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة كافة الاتفاقات مع المدير الفنى الفرنسى.



كارتيرون

وقالت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك:"باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر.. تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات"، ووقع الفرنسي باتريس كارتيرون على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، في منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه

المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده مع النادى الأبيض لمدة موسم جديد وشهدت الجلسة التى قادها مرتضى منصور رئيس الزمالك، حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى و فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق و يحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض.