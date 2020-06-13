شكرا لقرائتكم كيف ستتعامل الأندية السعودية مع عقود اللاعبين المنتهية؟ قانوني يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع قرار استئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ستتجه معظم الأندية إلى الدخول في مفاوضات مع اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل، من أجل الاستمرار مع أنديتهم إلى نهاية المسابقة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف الموسم الحالي، 2019 - 2020، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، بعدما توقفت المسابقة في مارس الماضي بسبب وباء كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم، وأوضح اتحاد كرة القدم أنه سيتم التنسيق مع الأندية من أجل عودة التدريبات في 21 يونيو الجاري.

غوميز مهاجم الهلال السعودي ينتهي عقده في 30 يونيو

وتنتهي عقود قرابة الـ 35 لاعبا أجنبيا في 30 يونيو المقبل، من ضمنهم عدة لاعبين من أندية مقدمة الترتيب، أبرزهم الحارس الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون ومواطنه بيتروس في نادي النصر، بالإضافة إلى لاعبين محليين مثل عبدالله مادو وعمر هوساوي، وفي نادي الهلال تنتهي عقود كل من كارلوس إدواردو وبافيتيمبي غوميز ومحمد الشلهوب.

فيما يعد أهلي جدة الفريق الوحيد الذي يمتلك عقودا سارية للاعبين الأجانب، لكن هناك أسماء محلية تنتهي عقودهم نهاية الشهر الجاري، مثل ياسر المسيليم وحسين عبدالغني، بالإضافة إلى مهند عسيري.

القانوني علي عباس

وأوضح المحامي التونسي علي عباس، المتخصص في القانون الرياضي، أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" ذكر في وقت سابق قبل استئناف المسابقات، أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين النادي واللاعب الذي يتنهي عقده في 30 يونيو، من أجل اكمال الموسم مع فريقه.

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وأضاف علي عباس في تصريحات لـ "العربية.نت": بمقدور اللاعب ألا يوافق على تمديد تعاقده لفترة مؤقتة مع ناديه، لكن "فيفا" يمنعه من الانتقال والتسجيل في كشوفات أي ناد آخر في العالم، إلى أن تنتهي مسابقة الدوري بالنسبة لفريقه الذي انتهى عقده معه، وهي طريقة تلزم اللاعب بالاستمرار مع فريقه إلى نهاية الموسم بأسلوب غير مباشر.

وواصل: وفقا لـ "فيفا" فإن الاتفاق بين النادي واللاعب بخصوص تمديد التعاقد لنهاية الموسم يكون بذات الامتيازات ووفقا للعقد المبرم بينهما سابقا، وحدث ذلك في عدة أندية أوروبية.

لالانا لاعب ليفربول الإنجليزي

وكان ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن في الأسبوع الجاري، تمديد تعاقده مع لاعبه لالانا، ليستكمل بذلك الموسم الحالي ضمن صفوف الفريق قبل الرحيل عنه.

وبالنسبة لفريق اتحاد جدة، يتوجب عليه الدخول في مفاوضات مع كريم الأحمدي باعتباره المحترف الوحيد الذي ينتهي تعاقده نهاية يونيو الحالي.

كريم الأحمدي لاعب اتحاد جدة

وتبقت 8 جولات على انتهاء مسابقة الدوري، ويتصدر الهلال قائمة الترتيب بـ "51 نقطة"، ويأتي خلفه في المركز الثاني النصر "45 نقطة"، وثالثا الوحدة الذي يمتلك في رصيده "39 نقطة".