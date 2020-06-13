شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365".. الزمالك يعلن استمرار كارتيرون لمدة موسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عن توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على تجديد عقده، لمدة موسم جديد، وهو ما يأتى تأكيداً لما نشره ”الخليج 365” بحصول نادى الزمالك على توقيع المدرب بشكل رسمى بعد إتمام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة كافة الاتفاقات مع المدير الفنى الفرنسى.

وقالت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، "باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر.. تمنوا حظًا جيدا لمدربنا فى مواصلة حصد البطولات"، ووقع الفرنسى باتريس كارتيرون على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده مع النادى الأبيض لمدة موسم جديد وشهدت الجلسة التى قادها مرتضى منصور رئيس الزمالك، حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى و فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق و يحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض.

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منشور صفحة الزمالك

وتلقى الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسي حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث قام اليوم بتوقيع العقد الجديد، ليتم غلق الملف في القلعة البيضاء والتركيز في المرحلة المقبلة التي ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى في مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما قرر مرتضى منصور، تلبية دعوة اتحاد الكرة التي وجهت إلى أندية الدورى الممتاز، وذلك لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بالمسابقات المختلفة في المرحلة المقبلة، لوضع التصور النهائي بشأن عودة الدورى وبطولة كأس مصر، حيث قال مرتضى منصور في هذا الشأن: "تلقيت دعوة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لحضور مناقشة تخص لائحة الاتحاد وعودة الدورى والدعوة لكل رؤساء الأندية وأتمنى حضور الجميع، شكراً لعمرو الجنايني على الدعوة وسأكون حريصا على التواجد"، حيث قام اتحاد الكرة بتقسيم الأندية على مرحلتين وستجتمع مع بعض الأندية يوم الثلاثاء القادم وباقى الأندية في اليوم التالى، وذلك لتنفيذ شروط التباعد الاجتماعى خلال الاجتماعات حتى لا يكون العدد كبير في الاجتماع لذا حرص اتحاد الكرة على تحديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للاجتماع بالأندية مقسمين على مدار اليومين لتجنب فيروس كورونا.