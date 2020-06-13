شكرا لقرائتكم خبر عن بلال عن تهافت المغاربة على الإيجبشيان ليج: الأندية تدفع للاعبين أكثر مما يستحقون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن سر تهافت اللاعبين العرب، خاصة المغاربة، على اللعب للدورى المصرى فى الفترة الأخيرة، يأتى فى ظل دفع الأندية المصرية مبالغ باهظة فى عقود احتراف اللاعبين فى الدورى المصرى . وقال بلال فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن الأندية المصرية تدفع للاعبين أكثر مما يستحقون، ما يجعلها مطمعا للاعبين فى أكثر من دورى .

وكشفت عدد من التقارير المغربية عن اهتمام أكثر من لاعب باللعب للدورى المصرى فى المرحلة المقبلة، وأبرزهم وليد الكرتى لاعب وسط الوداد وكريم بركاوى لاعب حسنية أغادير ومحمد الناهيرى مدافع الوداد .

ويشهد الدورى المصرى عددا من اللاعبين المغاربة، أمثال أشرف بن شرقى و محمد أوناجم فى الزمالك ووليد أزارو لاعب الأهلى المعار للدورى السعودى .

من ناحية أخرى، أكد أحمد بلال أن أزمة كورونا لم تؤثر سلبا أو إيجابا على أسعار اللاعبين فى الدورى المصرى، مشيرا إلى أن الإيجيبشين ليج من الأساس لا يوجد فيه مقاييس لأسعار اللاعبين حتى تتأثر بأزمة كورونا، يأتى ذلك فى ظل رغبة عدد من الأندية فى تخفيض عقود اللاعبين المصريين و الأجانب خلال المرحلة المقبلة بسبب الأزمة الإقتصادية التى طالت قطاع الرياضة و الأندية فى ظل تعليق النشاط فى الوقت الحالى كإجراء إحترازى لوقاية اللاعبين من فييروس كورونا .